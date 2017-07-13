Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин предложил генеральному прокурору России Юрию Чайке обжаловать приговор 33-летней жительницы Барнаула Оксаны Ткаченко. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Ткаченко была осуждена на 6 лет и 8 месяцев в колонии за попытку убийства бывшего мужа и ложный донос. Также суд обязал ее заплатить штраф в размер 400 тыс. рублей.

«Как сообщила представитель Следственного комитета, после анализа копий материалов уголовного дела специалистами центрального аппарата СК РФ стало ясно, что первоначально после расследования было принято решение о прекращении уголовного дела. Это решение было отменено прокурором. После возобновления следствия один из ключевых свидетелей изменил показания, и расследование пошло с явным обвинительным уклоном», — говорится в сообщении СК.

Также следствие и суд не исследовали доводы защиты. Кроме того, не было принято во внимание наличие судимости у бывшего мужа Ткаченко, который заявлен как потерпевший по данному делу.

По мнению СК, приговор был вынесен на основании неполно проведенного досудебного и судебного следствия. В связи с этим глава Следственного комитета предложил генпрокурору обжаловать приговор, вынесенный Ткаченко.