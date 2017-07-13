Объединение бизнесов Uber и «Яндекс.Такси» — угроза конкуренции на рынке. Такое заявление сделал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Я три часа назад об этом услышал. Некоторое представление мы имеем о том, что у нас три основных агрегатора, если два из них собираются слиться, то это, конечно, отдельный рынок, и угроза ограничению конкуренции, несомненно, здесь присутствует», — сказал он агенству «Интерфакс».

Глава ведомства также отметил, что для того, чтобы говорить о том, можно ли сливаться или нет, необходимо посчитать количество клиентов и поездок, проанализировать цены и получить соответствующее ходатайство.

«Если сегодня Uber и «Яндекс.Такси» ходят соединиться, значит, это их замечательное желание, но у государства есть закон о защите конкуренции, соответственно, через призму этого закона эта сделка должна быть рассмотрена, и мы будем заниматься», — подчеркнул он.