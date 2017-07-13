Власти Пскова обещают жителям чистые улицы уже на следующее утро после завершения гуляний в честь Дня города. Уборка праздничного пространства начнется ночью и завершится к утру, сказал глава управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров.

«Уверен, что на утро в воскресенье псковичи и не заметят, что в городе прошел большой праздник», — цитирует чиновника Псковская лента новостей.

Захаров обратился ко всем гостям праздника с просьбой быть культурными и вежливыми.

Сам праздник запланирован на 21 июля. А уже до конца этой недели в городе должно быть завершено цветочное оформление.