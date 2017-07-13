Источник в Берлине сообщил корреспонденту «Известий», находящемуся на месте событий, что «по состоянию здоровья глава МИД ФРГ не сможет принять участие в российско-германских двусторонних мероприятиях», запланированных на 13 июля в Берлине.

Внешнеполитическое ведомство Германии будет представлено статс-секретарем Маркусом Эдерером. Как ожидается, он будет назначен новым послом Еврокомиссии в Москве осенью 2017 года.

Нынешний случай — не первый раз, когда господина Габриэля подводит здоровье. Еще в прошлом году в немецкой прессе было много спекуляций, что Зигмар Габриэль может покинуть пост лидера Социал-демократической партии из-за неважного состояния здоровья.