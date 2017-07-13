Задержка вылета рейса авиакомпании Red Wings из Сочи в Мурманск составляет более шести часов. Самолет должен был прибыть по расписанию ориентировочно в 9:10, однако его прилет перенесен уже на 15:00.

Вылет следующего рейса авиакомпании из Мурманска в Анапу тоже отложен, сообщили представители мурманского аэропорта.

ИА «Би-порт» напоминает, что 5 июля Red Wings отменила несколько рейсов из Мурманска в Москву. В качестве причины называлась нехватка самолетов.

Губернатор Марина Ковтун тогда назвала действия перевозчика «возмутительными». Она дала поручение региональному министерству транспорта подготовить обращение в Ространснадзор с просьбой о проверке работы авиакомпании.