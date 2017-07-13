Делегация аграриев, фермеров и специалистов по ландшафтному дизайну из Японии прибыла в Амурскую область для ознакомления с сельским хозяйством в целях дальнейшего сотрудничества с амурскими аграриями.

Японские землевладельцы рассчитывают на установление контактов и развитие сотрудничества в области производства и реализации продуктов питания, туризма, общественного питания, сообщает ИА «Амур.инфо».

В рамках визита в Амурскую область представители института животноводства из города Обихиро встретятся с руководством Дальневосточного государственного аграрного университета (ДальГАУ), а также посетят площадки ведущих сельхозпредприятий. Помимо этого, 14 июля регион посетит генконсул Японии в Хабаровске.