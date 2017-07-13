В Иркутской области суд арестовал до 10 сентября водителя иномарки, который сбил сотрудника патрульно-постовой службы и протаранил полицейский УАЗ. Было установлено, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что 9 июля водитель Toyota Mark-2, пытаясь скрыться от преследования полицейских, сбил сотрудника ППС и врезался в служебный автомобиль. В результате удара УАЗ перевернулся, в нем находился еще один сотрудник правоохранительных органов. Сейчас оба пострадавших находятся в больнице.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».