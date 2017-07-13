Трамп назвал победой выделение $1,6 млрд на стену у границы с Мексикой
Президент США Дональд Трамп считает большой победой появление законопроекта, предусматривающего выделение $1,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.
«Большая победа сегодня в строительстве стены. Это обеспечит сохранность границ и жизней. Теперь палате и сенату нужно действовать», — написал Трамп в своем аккаунте Twitter.
Ранее представители палаты представителей конгресса США опубликовали законопроект, который предусматривает выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой. Планируемая высота сооружения — от 5,5 до 9 м.