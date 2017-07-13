В Московском регионе ожидается дождливая, ветреная, но теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Уточняется, что будет облачно, местами ожидаются грозы, однако воздух в столице прогреется до 22-24 градусов тепла, а по области - до 20-25. Ветер - юго-восточный, 5-10 м/с, во время грозе порывы могут достигать 12-17 м/с. Отмечается, что за день может выпасть до 15% месячной нормы осадков.

Ночью будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 16-18 градусов, в Подмосковье - 13-18.

По данным Росгидромета погода в пятницу будет пасмурной и дождливой, ожидаемая температура в Москве - 21-23, по области - 20-25 градусов.