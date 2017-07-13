Встреча замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и замгоссекретаря Томаса Шэннона может не состояться в случае, если США не снимут арест с дипломатической собственности РФ.

Сергей Рябков заявил «Известиям», что американская санкционная политика противоречит задачам улучшения отношений и основана на противоправных подходах.

«Они считают, что это законный метод ведения международных дел, мы уверены в его противоправности», - отметил замглавы МИД РФ.

На встрече Рябкова и Шеннона, намеченной на 17 июля в Вашингтоне, должны обсуждаться российско-американские отношения. При этом Москва пока не подтвердила и не опровергла свое участие в этих консультациях.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Москва может отказаться от новых консультаций с Вашингтоном