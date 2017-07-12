Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о выходе Российской Федерации из Всемирной торговой организации (ВТО). Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Депутаты предлагают признать утратившим силу закон от 21 июля 2012 года «О ратификации протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации 15 апреля 1994 года», а также денонсировать протокол о присоединении России к данному соглашению.

«Очевидных выгод от присутствия России во Всемирной торговой организации нет», — говорится в заключении пояснительной записки к законопроекту.

В тексте документа также уточняется, что примерные потери народного хозяйства от вступления в ВТО, исходя из расходов федерального бюджета, составляют 222,1 млрд рублей по национальной экономике, 80,4 млрд рублей по ЖКХ, 134,2 млрд рублей по здравоохранению.