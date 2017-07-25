Командование Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) предложит ужесточить правила приобретения и использования охолощенного стрелкового оружия. Это обыкновенные пистолеты, автоматы, винтовки и пулеметы, переделанные из боевых в сувенирную продукцию. Если инициатива найдет поддержку законодателей, то подобные сувениры придется регистрировать в Управлении госконтроля и лицензионно-разрешительной работы ФСВНГ, как охотничье или спортивное оружие. По словам производителей, постановка на учет охолощенных стволов негативно скажется на объемах продаж. Однако, по мнению экспертов, это необходимая мера, поскольку такое оружие может быть использовано в противоправных действиях.

В руководстве Росгвардии «Известиям» рассказали, что соответствующий законопроект может быть представлен до конца этого года.

— Предложения сейчас всесторонне прорабатываются, — сообщил начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы генерал-майор полиции Леонид Веденов. — Если они найдут поддержку в Общественной плате, то в соответствии с определенным порядком подготовки документов будут переданы в правительство. Процедуру регистрации мы планируем сделать упрощенной по сравнению с постановкой на учет охотничьего или спортивного оружия. А тем, кто уже обладает охолощенными стволами, будет предоставлен достаточно длительный период времени для их добровольной регистрации в соответствующих структурах ФСВНГ.

По данным Росгвардии, в настоящее время на руках у населения находится более 100 тыс. охолощенных стволов. Их оборот не регулируется. Имитатор боевого пистолета, автомата, винтовки или пулемета любой желающий может приобрести в специализированных оружейных магазинах или в интернете. Для этого не требуются, как в случае с охотничьим или спортивным оружием, предоставление медицинских справок и обязательная регистрация в контрольных органах. При этом имитатор практически ничем не отличается от боевого ствола. Многие из них могут стрелять холостыми и светошумовыми патронами. При покупке владельцу выдается бумага о том, что он приобрел макет. Но никакой юридической силы этот документ не имеет.

Председатель исполкома Федерации практической стрельбы Московской области Александр Попов рассказал «Известиям», что, по его мнению, регистрация охолощенного оружия необходима, поскольку в стрессовой ситуации оно неотличимо от боевого. Однако отметил, что такая мера создаст неудобства для некоторых категорий владельцев.

— Зарегистрировать задним числом все уже проданные охолощенные стволы не представляется возможным, — пояснил он. — Если люди не выходят с ними на улицу, о них никто не узнает. Другое дело реконструкторы, которые часто пользуются стреляющим холостыми патронами оружием (СХП) во время своих мероприятий. Теперь им придется их регистрировать. Это огромные деньги. Или бегать с деревянными муляжами.

Ведущий производитель охолощенного окружения в России — концерн «Калашников», открывший фирменный магазин в международном аэропорту Шереметьево, самостоятельно договаривался со службой безопасности воздушной гавани о правилах проноса сувенирной продукции. А также готовил памятку для покупателей с подробной инструкцией о том, как вести себя с правоохранительными органами. И это при том, что в аэропорту продаются исключительно массогабаритные макеты оружия, стрельба из которых невозможна.

Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам концерна «Калашников» Владимир Дмитриев заявил «Известиям», что если инициатива ФСВНГ получит законодательное оформление, то концерн будет безоговорочно ее выполнять.

— «Калашников» всегда оставался законопослушным игроком на оружейном рынке, мы исполняем то законодательство, которое есть, — сказал Владимир Дмитриев. — Если завтра будет решено, что охолощенное оружие будет продаваться по неким лицензиям или подлежать обязательной регистрации, то, естественно, мы примем эти правила. Мы также понимаем, что любое ограничение, которое накладывается на покупку какого-то изделия, когда человеку нужно сделать для этого дополнительный шаг, ведет к росту количества отказов от его приобретения. Для бизнеса это разумеется нехорошо.

В сети интернет достаточно много легальных предложений купить охолощенное оружие. Так, пистолет ПМ обойдется в 22 тыс. рублей, автомат АКМ-74 (с возможностью автоматической стрельбы) — в 25 тыс., пулемет РПК — в 27 тыс. рублей. Легендарный ППШ времен Второй мировой войны можно купить за 34 тыс. рублей. А немецкий МП-38, в просторечии называющийся «Шмайссер», — за 145 тыс. рублей.