Вопрос об ужесточении наказания за ношение оружия в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под воздействием психотропных веществ. Комитет Госдумы по безопасности рассмотрит вопрос о лишении специального права вплоть до пожизненного, сообщил глава комитета Василий Пискарев.

В настоящий момент санкция составляет от одного до двух лет лишения специального права на хранение и ношение оружия, напоминает «РИА Новости». Пискарев добавил, что если владелец привлекался к административной ответственности в состоянии опьянения, то «следует рассмотреть вопрос о приостановлении действия разрешения на ношение и хранение гражданского оружия».