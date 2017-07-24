Селекционеры научно-исследовательского института «Россорго», подведомственного Минсельхозу, вывели новый сорт семейства бобовых — вигна «Олеся». Вигна — это разновидность спаржевой фасоли, пользующаяся большой популярностью в Японии, Китае и Корее. В России этот продукт не имеет широкого распространения, но ситуация может измениться, полагают специалисты. «Олеся» превосходит по урожайности обычную фасоль почти в два раза, а ее выращивание требует гораздо меньших затрат.

Ученые РосНИИСК «Россорго» рассказали «Известиям» о новой разновидности стручковой фасоли, выведенной институтом совместно с Саратовским ГАУ им. Н.И. Вавилова. Вигна «Олеся» — сорт, включенный в государственный реестр селекционных достижений, которые допущены к использованию в Российской Федерации. Это однолетнее растение, отличающееся неприхотливостью и высокой переносимостью жары и засухи, что позволяет выращивать его в любом регионе нашей страны. В НИИ отмечают, что у него немало преимуществ перед другими бобовыми.

— Полевая устойчивость к болезням и вредителям позволяет получать гарантированный урожай, что нельзя сказать про обычные спаржевые, — пояснили «Известиям» в институте. — С одного га можно собрать от 1,5 тыс. до 2,1 тыс. кг семян, а это в два раза больше, чем показатели по сбору фасоли.

Селекционеры добавляют, что сорт «Олеся» отличается светлой окраской и высоким содержанием протеина (28,4–29,5%). Его выведение вписывается в программу импортозамещения, он «позволит обогатить и разнообразить ассортимент продуктов питания».

— Затраты на выращивание и производство 1 т вигны «Олеся» составляют около 7,5–8,5 тыс. рублей. Это несколько дешевле, чем выращивать фасоль. При этом рентабельность составляет около 110–130%. Еще один плюс — себестоимость вигны будет ниже, чем у других спаржевых, поскольку траты на ее производство не очень большие, — сообщили в «Россорго».

Пока что соглашений с агрохолдингами у НИИ нет, однако в перспективе планируется наладить взаимодействие с ними. В частности, по мнению ученых, в Саратовской области можно было бы создать овощеконсервные предприятия для переработки нового сорта бобовых.

Исторической родиной вигны считается Африка. Наибольшей популярностью она пользуется в Японии, Китае и Корее. В России же выращивание этой культуры развито очень слабо. До института «Россорго» ее новые сорта в России никто не создавал.

Руководитель ООО «Москва-холдинг» Михаил Корчагин заинтересовался выведенной в НИИ разновидностью растения. Он сообщил, что в последнее время отмечается увеличение продаж вигны.

— На сегодняшний день бобовые пользуются большим спросом. И интерес к ним постоянно растет. Поэтому, если ученые предложат нам заниматься продажей нового сорта, мы согласимся, — заявил Михаил Корчагин «Известиям».

Исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков, напротив, считает, что у вигны «Олеся» мало шансов прижиться на российском рынке.

— У нас в стране из всех бобовых потребляют в основном горох. Еще неплохо обстоит дело с соей. Фасоль же исторически почему-то не так популярна, — рассказал он. — Стручковые — это, конечно, элемент здорового питания. Сейчас их стали приобретать больше. Однако из-за высокой стоимости этот продукт оказывается в наших холодильниках довольно редко.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз планирует переписать госпрограмму развития сельского хозяйства. В нее собираются включить новые меры по развитию производства тепличных овощей, фруктов и ягод.