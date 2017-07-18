Индивидуальные предприниматели опасаются брать кредиты несмотря на то, что ставки по ним снижаются. На 1 мая кредитная задолженность предпринимателей снизилась на 15,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. При этом их средства на банковских счетах увеличились на 25,8%. Об этом говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия». По мнению экспертов, это означает, что предприниматели боятся развивать бизнес, что, в свою очередь, негативно влияет на рост экономики.

Правительство России проводит стратегию поддержки малого и среднего бизнеса — по поручению президента Владимира Путина к 2025 году количество субъектов МСП должно увеличиться в 3,4 раза. По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, всего в России сейчас 6,2 млн таких предприятий, с начала года их количество увеличилось на 400 тыс.

Несмотря на то, что количество предприятий растет, существующий малый бизнес не настроен на развитие — предприниматели откладывают его до наступления более благоприятной экономической ситуации. Снижение реальных доходов населения и сохранение высоких бизнес-рисков делает тактику ожидания наиболее оптимальной для большинства предпринимателей, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова.

По состоянию на 1 мая этого года кредитная задолженность индивидуальных предпринимателей снизилась на 15,7% — до 361,9 млрд рублей при том, что объем средств на их банковских счетах увеличился на 25,8% и составил 310 млрд рублей. Это, по мнению авторов исследования, указывает на высокие риски в реальном бизнесе.

— Регионы с высоким уровнем жизни, такие как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Тюменская область, стремятся к значительному повышению средств на сберегательных счетах при сокращении кредитной задолженности. Это отражает накопительную модель поведения. Эти регионы наращивают сбережения и готовятся к расширению бизнеса при улучшении экономической ситуации, — отметил заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

Примечательно, что предприниматели не стремятся брать кредиты даже несмотря на то, что ставки по ним снижаются: сегодня они в среднем составляют 14%, тогда как еще в 2015 году достигали 25%.

В исследовании также отмечается, что южные регионы России больше настроены на развитие бизнеса, чем северные. Это связано с тем, что на юге бизнес в основном связан с туризмом и сельским хозяйством — в отличие от Сибири и Дальнего Востока, где его деятельность сосредоточена в области торговли, которая сокращается со снижением курса рубля.

Из общего тренда выделяется Республика Бурятия: у предпринимателей в этом регионе кредитная задолженность увеличилась на 89% по сравнению с предыдущим годом.

— Такие результаты возможны из-за эффекта низкой базы и вследствие реализации программ по развитию индивидуального предпринимательства и повышенных инвестиций в развитие агропромышленного производства, — пояснил Денис Домащенко.

Глава «Опоры России» Александр Калинин считает, что подобная модель поведения предпринимателей отражается на экономическом росте.

— Неудивительно, что индивидуальные предприниматели выбрали сберегательную модель поведения. Банки пересмотрели свои правила выдачи кредитов. Многие не готовы брать кредиты под такие ставки и на таких условиях: требуются залоги, повышены требования к отчетности. К тому же, индивидуальные предприниматели работают в основном в сферах торговли и услуг, а именно тут и произошел спад потребительского спроса. Предприниматели этих секторов экономики заняли выжидательную позицию. Для экономического роста, конечно, плохо, когда нет инвестиций в производство, — отметил Александр Калинин.

С ним согласен и директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

— Выжидательная позиция возникает, когда существует высокая неопределенность экономической ситуации. Бизнес не инвестирует, потому что не знает, что будет завтра. А экономический рост жестко завязан на инвестициях, — подчеркнул Игорь Николаев.

Ранее замминистра экономического развития Олег Фомичев в интервью «Известиям» заявлял, что ставки по кредитам для бизнеса к концу этого года снизятся.