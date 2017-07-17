АФК «Система», объявив технический дефолт, пытается «кинуть своих кредиторов», заявил вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Если АФК «Система» хочет воспользоваться такой абсолютно формальной процедурой, как обеспечительный арест, для того чтобы кинуть своих кредиторов, то это много говорит о бизнес-стиле данной компании», — приводит слова Леонтьева радиостанция «Говорит Москва».

В свою очередь, представитель «Системы» Сергей Копытов утверждает, что компания «обслуживает и планирует обслуживать все свои обязательства своевременно и в полном объеме», передает ТАСС.

Технический дефолт был объявлен по кредитным обязательствам на 3,9 млрд рублей из-за решения суда об аресте активов компании. Отметим, что это привело к падению стоимости акций АФК «Система» на 3,4% — до 11,5 рубля.