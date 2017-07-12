Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что Запад может заявить о связи Кремля с беспорядками в Гамбурге во время саммита G20, в ходе которых были задержаны двое россиян. Об этом она написала в среду на своей странице в Facebook.

«Сейчас нам расскажут, что Гамбург перевернули двое россиян. Потом подумают и добавят, что сделали они это по распоряжению Кремля. Открываю агентство новостей и предсказаний «Хрустальный шар», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее прокуратура Гамбурга сообщила об аресте двух граждан РФ по подозрению в причастности к беспорядкам в городе во время проведения саммита G20 6–8 июля. Отмечалось, что во время проведения мероприятия полицейские задержали шестерых россиян, позже четверо из них были отпущены.

Всего с начала протестов в Гамбурге сотрудники правоохранительных органов задержали около 300 человек.