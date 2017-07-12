Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Сирии наметились позитивные перемены в вопросе соблюдения режима прекращения огня.

«Наметились позитивные перемены после выполнения договоренностей, которые были достигнуты еще в мае в Астане о создании нескольких зон деэскалации», – сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бельгии.

Лавров также отметил, что юго-западная зона «уже сформирована при участии российских, американских и иорданских военных дипломатов», режим прекращения огня в целом соблюдается уже с воскресенья, 9 июля.