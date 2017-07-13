13 июля праздничным гала-концертом открывается XXVI Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». В программе популярного форума — конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017», концерты ведущих артистов и музыкальных коллективов России, Украины и Белоруссии.

Начавшись как песенный, форум постепенно расширяет границы. Ныне он включает в себя театральные программы, в том числе фестиваль уличного искусства «На семи холмах», выставочные проекты, а к артистам из славянских республик добавились гости из других стран. По словам директора фестиваля Александра Сидоренко, интерес к событию — огромный.

— Девиз форума «Через искусство — к миру и взаимопониманию» призван объединять людей. Я уверен, что средства культурного сотрудничества намного эффективнее политики. Мы давно перешагнули границы славянского мира. За эти годы в фестивале приняли участие артисты из более 80 стран мира, и каждый год приезжают новые. Так, впервые выступит у нас Хулио Иглесиас-младший, — поделился с «Известиями» директор.

Основная площадка фестиваля — Летний амфитеатр, один из крупнейших концертных залов Европы под открытым небом. Там пройдут праздничные концерты открытия и закрытия, традиционно собирающие самых популярных исполнителей. Россию в этом году представят Лариса Долина, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Ирина и Сосо Павлиашвили и другие артисты.

На традиционном Дне Союзного государства хэдлайнером будет знаменитый белорусский ансамбль «Сябры», отмечающий юбилей творческой деятельности. Своими песенными композициями юбиляров приветствуют многочисленные гости, в том числе Лев Лещенко, Анатолий Ярмоленко, Тамара Гвердцители, Глеб Матвейчук.

В сольном разделе фестиваля внимание витеблян и гостей привлекут концерты Валерия Меладзе с программой «Мой брат» и Стаса Михайлова с программой «Мой день». Давно проданы билеты на вечер ветерана советской эстрады композитора Александра Зацепина. Выступления артистов на концерте с поэтическим названием «Есть только миг» будет сопровождать Национальный академический концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга.

Отдельной программой форума, по словам Александра Сидоренко, станут театральные спектакли, где выступят как представители академических театров — драматических и кукольных, так и адепты уличного искусства.

— В Витебск из года в год приезжают ведущие коллективы наших стран, однако в последнее время мы ушли в сторону антрепризных спектаклей, так получается дешевле, — отметил директор фестиваля.

Впрочем, дешевле не значит хуже. В афишу включены антрепризы с участием артистов, одно присутствие которых гарантирует качество. Так, театральная компания «Сюжет» покажет комедию «Невеста напрокат» Юрия Чигрова с участием Владимира Гостюхина и Елены Прокловой. В сказочной повести Оскара Уайльда «Звездный мальчик» в постановке восходящей звезды российской режиссуры Максима Диденко играет Дина Корзун. В мелодраме «Семейный ужин в половине второго» Виталия Павлова заняты Анна Большова, Анатолий Васильев, Ольга Волкова. Присутствует на фестивале и высокая классика — московский Театр на Юго-Западе привезет в Витебск «Макбета» в постановке Валерия Беляковича. Завершится форум 19 июля.

«Славянский базар», впервые открылся 18 июля 1992 года, приняв артистов из Белоруссии, России, Украины, США, Канады, Австралии, Польши, Грузии. В задачи форума входит поддержка культуры бывших республик СССР, укрепление художественных связей славянских и близких им народов С 1995-го фестиваль проводится под личным патронатом президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.