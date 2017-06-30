В Санкт-Петербурге стартовал XIX международный фестиваль современного танца Open Look с участием трупп из России, Франции, Венгрии, Швейцарии, Финляндии, Бельгии, Испании, Израиля, Голландии и других стран. Программа отличается многообразием жанров и направлений — от вербатима до танца буто, от видеоарта до инсталляции. В честь открытия форума состоялся променад-спектакль по мостам, паркам и набережным Северной столицы.

Променад-спектакль в исполнении швейцарской труппы «Неопост Фуфуа» и образовательного проекта СОТА (Москва) стартовал от Новой сцены Александринского театра, прошел через Аничков мост, набережную Фонтанки, побывал в Летнем и Александровском садах и закончился у театра-фестиваля «Балтийский дом». Интеграцию танца в городское пространство начали несколько десятков танцовщиков. В перформансе-бродилке их сопровождала группа музыкантов с духовыми инструментами, барабанами и электрошарманками. В Летнем саду к артистам присоединились все желающие — получилось массово, искренне и позитивно.

Фото: пресс-служба фестиваля Open Look

— Мы привыкли, что танец исполняется на сцене, даже в открытом пространстве. Однако в этом формате мы имеем дело с танцем в самых неожиданных местах, и жители города становятся не только наблюдателями, но и соучастниками действия. Таким образом танец изменяется под воздействием окружающей среды, трактует и обыгрывает непредсказуемость жизни, — рассказал «Известиям» худрук швейцарской труппы Фуфуа Д’Имобилитэ .

Стартовав на пленэре, танец затем вернется на сцену. Мировой премьерой станет показ спектакля «Пензум» знаменитого француза Жозефа Наджа, поставленный в сотрудничестве с не менее знаменитой представительницей аванградной музыки, контрабасисткой Жоэль Леандр . Постановка расскажет о любовной драме поэта.

Бельгийская труппа «Ультима вез» представит «Мокьюментари на современного Спасителя» — квазидокументальный спектакль расскажет о взгляде известного хореографа и кинорежиссера Вима Вандекейбуса на развитие общества в будущем .

Фото: пресс-служба фестиваля Open Look

«Теро Сааринен», ведущая компания современного танца Финляндии, привезет спектакль «Повзрослевшие», где встретятся семь мужчин разных возрастов. Каори Ито — японка, работающая в Швейцарии, покажет спектакль «Я танцую, потому что не верю словам», в котором примет участие ее отец-скульптор. Тема вечная — взаимоотношения отцов и детей.

Открывшая фестиваль компания «Неопост Фуфуа» представит иронические «ХореоХроники», юмористическую трактовку развития современного танца. Также в программе зарубежных участников — спектакль «Тела» труппы Шарон Вазана из Израиля и балет «Абсурдия» венгерской компании «Сегеди».

Национальная платформа современного танца и театра Russian Look представит самое лучшее в российском contemporary. Выступления пройдут в жанре физического и визуального театра, современного танца и эксперимента, а также в форме циркового представления «Упсала цирка». В день закрытия фестиваля театр «Балет Москва» покажет премьеру — «Все пути ведут на Север».

Фото: пресс-служба фестиваля Open Look

Также в афише форума мастер-классы по танцевальным техникам — от модерна до йоги. Эксклюзивная кинопрограмма будет посвящена Виму Вандекейбусу: впервые в России покажут танцевальный фильм «Здесь и Потом» (2007), документальный фильм ВИМ (2016) и игровое кино «Дикие разумом» (2015). Кроме того, образовательный блок фестиваля включает лекции, творческие встречи, фотовыставки.

Фестивальный десант Open Look впервые совершит «вылазку» в Москву и на несколько дней разместится в Центре им. Вс. Мейерхольда , представив Swiss-программу, подготовленную совместно со Швейцарским советом по культуре «Про Гельвеция».

Фестиваль продлится до 9 июля.