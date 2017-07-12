Генеральная прокуратура Украины проводит обыски в национальной энергетической компании «Укрэнерго», сообщил в среду, 12 июля, директор по коммуникациям и международному сотрудничеству предприятия Михаил Бно-Айриян.

«У нас обыски. Людей не пускают на рабочие места, стратегическое госпредприятие парализовано», — написал он в Facebook.

Бно-Айриян также предположил, что данные обыски — это «волна борьбы с теми, кто пытается изменить страну и реформировать застывшие госпредприятия». В генпрокуратуре Украины «Известиям» пока не дали официальных комментариев по теме.