Минстрой России подготовил поправки к закону о долевом строительстве (214-ФЗ), согласно которым в случае банкротства застройщика покупателям квартир будет компенсирована сумма, эквивалентная стоимости только 100 кв. м жилья.

«Предусмотрена защита граждан, которые покупают доступное жилье», — цитирует «РИА Новости» представителей министерства.

Уточняется, что помощь предусмотрена по аналогии с механизмом, который применяет Агентство по страхованию вкладов, когда в случае банкротства банка вкладчикам компенсируется до 1,4 млн рублей.