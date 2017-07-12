Сильный ветер, гроза и град ожидаются в Москве в среду и в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

По прогнозам синоптиков, в ближайший час в Москве ожидаются ливни с грозой и градом. Такая погода сохранится днем и вечером в среду, а также ночью и утром. При грозе возможно усиление ветра с порывами 15–20 м/с.

В МЧС предупредили, что ливень может затопить дороги и спровоцировать пробки. Кроме того, возможны повреждения линий электропередачи, обрушения деревьев и рекламных конструкций.

Напомним, 29 мая в Москве и Подмосковье прошел сильный ливень с грозами и сильным ветром с порывами до 28 м/с. Общее число жертв стихии достигло 17. В результате мощного урагана было повалено более 14 тыс. деревьев.