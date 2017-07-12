Во вторник, 11 июля, в провинции Цзянси Восточного Китая казнен мужчина, осужденный за преднамеренный наезд на школьников на автомобиле. Об этом сообщает газета China Daily.

По данным издания, инцидент произошел 19 января 2016 года. Автомобиль, за рулем которого находился Ху Цзябинь, врезался в большую группу школьников, направлявшихся на учебу. Погибли четверо учащихся, еще 18 человек получили ранения различной тяжести. Цзябинь был задержан на месте происшествия, позже он объяснил свои действия желанием «отомстить обществу» за личные обиды.