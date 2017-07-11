Мужчина, проходивший по делу осужденного за разбой инвалида-колясочника Антона Мамаева как потерпевший, опроверг сообщения СМИ о том, что он является спецназовцем. Об этом он рассказал телеканалу РЕН ТВ.

«Всё дело в том, что я не спецназовец и мне даже не удалось пойти в армию, потому что у меня была серьезная травма на тот момент», — сказал он.

В настоящий момент он работает слесарем на заводе, а также добавил, что ему неизвестно, откуда была взята информация о том, что он является спецназовцем.

Ранее стало известно, что 30 июня инвалида первой группы Антона Мамаева суд приговорил к 4,5 года колонии за разбой и похищение мотороллера.