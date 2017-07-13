Федеральное руководство «Единой России» не будет согласовывать предвыборные агитационные материалы в субъектах Федерации, где в сентябре состоятся региональные выборы. Региональные отделения должны будут самостоятельно определить детали рекламной кампании, количество билбордов и тексты лозунгов, сообщили «Известиям» два собеседника в реготделениях. По словам источников, согласованию с федеральными партийцами подлежит только предвыборная программа. Эту информацию подтвердили «Известиям» и сами партийные функционеры.

Позиция партии

По словам одного из собеседников, близкого к руководству «Единой России», партия не стала навязывать общую стратегию избирательной кампании регионам. В каждом субъекте отделение будет самостоятельно определять доминанту кампании и ее концепцию.

— Везде существует своя специфика, она не позволяет утверждать единую схему для всех. Для того чтобы держать руку на пульсе, мы провели пять выездных совещаний: в Москве, Барнауле, Краснодаре, на Сахалине и в Пензе. На каждое такое мероприятие приглашались представители регионов, где пройдут выборы. Им всем утвердили индивидуальные планы предвыборной стратегии, — отметил собеседник «Известий».

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Виктор Селиверстов подтвердил «Известиям» информацию о том, что региональные отделения самостоятельно определили стратегию и тактику избирательной кампании в 2017 году.

— Если говорить об участии в этом процессе центрального руководства партии, то здесь мы требовали соблюдения главного принципа партии на выборах — конкурентность, открытость и легитимность. Детали кампании и избирательной стратегии отделений регионы определяли самостоятельно, ориентируясь на специфику отдельно взятого субъекта, — заявил Виктор Селиверстов.

При этом он подчеркнул, что на этапе подготовки предвыборной программы отделения плотно сотрудничают с федеральным центром.

— Главный принцип — соответствие предвыборной программе партии 2016 года. Однако во время думских выборов регионы дополняли программу своими тезисами. В рамках цикла 2017 года они должны будут рассказать избирателям о том, что уже удалось выполнить, и показать перспективу реализации оставшихся обещаний, — добавил партийный функционер.

Выборы депутатов и губернаторов

По словам собеседника «Известий», близкого к руководству одного регионального исполкома, федеральное руководство партии вмешивается в работу отделения только в случаях, когда речь заходит о выборах, близких к федеральным по значению.

— Есть три уровня вмешательства федерального руководства в ход организации предвыборной кампании. На первом ее курируют полностью люди из ЦИК партии — это характерно для выборов губернатора и депутатов Госдумы. На уровне выборов депутатов в региональное заксобрание с партией лишь согласовывают общие принципы. На третьем, муниципальном уровне никаких согласований нет, там кампанию ведут местные функционеры на свое усмотрение, — рассказал собеседник «Известий».

Другой источник отметил, что система согласования с федеральным центром изменилась по сравнению с 2016 годом.

— В этом году мы лишь согласовывали предвыборную программу. Весь пакет внешних агитационных материалов мы готовили самостоятельно. В Москве нам заявили, что эти материалы должны лишь соответствовать закону о выборах РФ, а также пройти согласование с местным избиркомом, — отметил партийный чиновник.

Мнение экспертов

Эксперты отмечают, что перераспределение полномочий по части ведения агитационной кампании может сыграть положительную роль в работе региональных отделений ЕР.

— По факту это уже почти оформленный тренд на передачу полномочий регионам. И это хорошо. Тем более что параллельно сложилась традиция, если регион сталкивается с проблемами, обращаться в Москву за консультацией, — сказал «Известиям» глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

По мнению председателя совета директоров ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, партия предпринимает вполне ожидаемые шаги.

— Единые рамки федеральных выборов отсутствуют. Практически все региональные кампании имеют свою специфику и индивидуальную повестку. В этих условиях делегирование территориям возможностей самим определять оптимальные формы и сценарии агитации — вполне оправданно. Безусловно, партии могут «прошивать» свои избирательные кампании в разных регионах некоторыми общими идеологемами и посылами, но тем не менее это всё равно оставляет регионам большое пространство для маневра, — рассказал «Известиям» эксперт.

По его оценке, партии продолжают структурировать именно партийные выборы в региональные законодательные собрания, а не выборы губернаторов, которые остаются более персонализированными.

Политолог Аббас Галлямов усомнился в способности региональных отделений самостоятельно провести качественную кампанию.

— В большинстве регионов качественный уровень агитации региональные единороссы обеспечить не смогут. В регионах предпочитают добиваться результата с помощью административного ресурса, а агитировать там не любят и не умеют. Москва зря отказывается от контроля, — заявил он «Известиям».

Однако, по мнению эксперта, региональные отделения в случае необходимости могут задействовать такую опцию, как привлечение специалистов извне на условиях аутсорсинга.