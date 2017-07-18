Сборная России по санному спорту планирует прибыть на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан 1 февраля — за 10 дней до старта соревнований в своем виде. По словам главного тренера команды Альберта Демченко, этого времени команде должно хватить на адаптацию к новому часовому поясу и подготовку к выступлению.

График команды уже расписан до 2018 года, сообщил «Известиям» наставник российских спортсменов.

— 27 января заканчивается чемпионат Европы в Сигулде. На следующий день мы вылетаем в Москву, — рассказал 45-летний специалист. — Еще сутки запланированы на доэкипировку. 31 января вылетаем в Пхенчхан, а 1 февраля въезжаем в Олимпийскую деревню. Календарь у нас расписан и утвержден по часам от первого дня сбора, который был еще в мае, до февраля.

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр подчеркнул, что пока об определенности с составом команды на соревнования в Южной Корее говорить рано. Число участников от каждой страны определится в соответствии с суммарным рейтингом стран в Кубке мира по состоянию на 31 декабря 2017 года. Максимально сборная может получить десять лицензий: по три в мужском и женском одиночных соревнованиях и по две в мужской и женской двойках.

— Есть список лидеров, на которых пока делается ставка, но даже им не гарантировано место в заявке на Олимпиаду, — пояснил Альберт Демченко. — Под лидерами я имею в виду Романа Репилова и Семена Павличенко у мужчин и Татьяну Иванову у женщин. В двойках пока вообще запутанная ситуация, поэтому я сейчас даже не могу назвать вам конкретные имена.

В минувшем сезоне Роман Репилов выиграл «Большой хрустальный глобус», став победителем общего зачета Кубка мира среди одиночек. Также в первой десятке общего зачета оказались чемпион мира 2015 года Семен Павличенко и серебряный призер чемпионата России 2012 года Степан Федоров. Все трое имеют хорошие шансы получить олимпийские лицензии. Россиянка Татьяна Иванова выиграла золото среди одиночек на февральском этапе Кубка мира в олимпийской столице. В общем зачете сезона она заняла третье место. В двойках россияне не занимали призовых мест в прошедшем сезоне, но набранных очков должно хватить для двух путевок на Игры. Также с высокой вероятностью сборная России примет участие в смешанной эстафете.

— У нас есть критерии отбора на Олимпиаду, согласно которым до Нового года все спортсмены должны участвовать в этапах Кубка мира, — сказал наставник российской сборной. — Заключительный отбор будет уже в январе, на трех последних предолимпийских этапах Кубка мира.

В сезоне-2017/18 программа Кубка мира будет состоять из девяти этапов. Первый из них пройдет в австрийском Инсбруке 18–19 ноября 2017 года, затем этапы Кубка мира состоятся в немецких Винтерберге (25–26 ноября) и Альтенберге (2–3 декабря), канадском Калгари (8–9 декабря) и американском Лейк-Плэсиде (15–16 декабря).

В 2018 году этапы Кубка мира примут немецкие Кенигзее (6–7 января) и Оберхоф (13–14 января), а также норвежский Лиллехаммер (20–21 января). Заключительный этап Кубка мира, совмещенный с чемпионатом Европы, пройдет в латвийской Сигулде 27–28 января. ХХIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Соревнования саночников пройдут с 10 по 15 февраля.

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