Один из лучших баскетболистов Единой лиги ВТБ 33-летний Кит Лэнгфорд покинул УНИКС. Уход американского защитника «Известиям» прокомментировал президент УНИКСа Евгений Богачев.

— Кит принял это решение по семейным обстоятельствам, — рассказал Евгений Богачев. — У него маленький ребенок, жена, которые не хотели переезжать в Казань. Кит хочет быть ближе к дому. Я решил пойти ему на встречу. Конечно, я мог сказать «нет» и продлить его контракт, но он заслужил другого отношения. Он отыграл в УНИКСе три сезона и в каждом матче показывал высокий уровень, выкладывался на все 100%. Поэтому, я отпустил его, как птицу высокого полета. Мы поблагодарили его. Желаем ему успехов в семейной жизни и игровой карьере.

Лэнгфорд отыграл в казанском клубе три года, завоевав серебро Единой лиги-2015/16. В сезоне-2016/17 он получил награду самому результативному игроку сезона Евролиги. Он набирал 21,75 очка в среднем за матч. Данный результат является вторым с 2004 года, когда была учреждена данная награда. Лэнгфорд, завоевавший награду также в 2014 году, стал вторым игроком в истории Евролиги, получавшим этот приз более одного раза.

В ближайшее время Лэнгфорд подпишет контракт с китайским «Шэньчжэнем», информирует Eurohoops. Ожидается, что американец заключит 2-летний контракт на сумму 5 миллионов долларов. Лэнгфорд станет второй за июль звездой Евролиги, которая переходит в китайский чемпионат. Ранее в китайскую CBA перебрался экс-центровой «Панатинаикоса» Яннис Бурусис.

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