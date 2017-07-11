В городе Бердске Новосибирской области в этом году потратят более 4 млн рублей на уличные спортивные площадки с тренажерами.

На каждом спортивном объекте установят по восемь тренажеров, позволяющих тренировать комплексное развитие мышц. Среди заявленных сообщается о шведской стенке, турниках и шаговом тренажере. Площадь объекта составит 6 м на 4 м с ограждением и бетонным основанием. Стоимость одной такой площадки оценивается в 400 тыс. рублей, сообщает vn.ru.

Реализация проекта будет осуществлена за счет бюджетных средств, которые местные депутаты выделят из фондов. Воплощение данного проекта позволит приблизить Бердск к предложению местных активистов, которые хотят присвоить городу статус спортграда.