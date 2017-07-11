Пилотным регионом реализации проекта по предоставлению банковских услуг сельским жителям может стать Курская область. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Карамышев после парламентских слушаний о развитии агропромышленного комплекса.

Для многих селян России банковские услуги на сегодняшний день недоступны. Партия «Единая Россия» предлагает создать специальную карту населенных пунктов, которые нуждаются в дополнительных банкоматах или мобильных офисах. Список направят в Центробанк, а также руководству коммерческих финансовых организаций.

В сельской местности проживает почти 40% населения Курской области, а сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики. Как сообщает KurskCitu.ru, регион может стать пилотным для реализации стратегии повышения финансовой доступности.