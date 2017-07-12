Придать импульс росту российской экономики может не только повышение производительности труда, упор на которую делает Минэкономразвития, но и поддержка малого бизнеса, создание цепочек добавленной стоимости и развитие сельского хозяйства. Об этом свидетельствует исследование РАНХиГС о драйверах и барьерах для роста ВВП, которое было направлено в правительство («Известия» ознакомились с материалами). Примечательно, что эксперты не считают главными преградами для экономического роста падение цены на нефть и курс рубля. По их мнению, главными структурными проблемами являются по-прежнему коррупция и инфляция, которые, впрочем, уже показали тенденцию к снижению.

В послании Федеральному собранию в конце прошлого года президент Владимир Путин поставил перед правительством задачу ускорить рост экономики к 2020 году до 3%. По словам министра экономического развития Максима Орешкина, чуть ли не единственным способом сделать это является повышение производительности труда. Опрошенные РАНХиГС экономисты считают, что есть и более эффективные способы. По их мнению, драйверами роста ВВП также являются развитие и поддержка малого и среднего бизнеса, борьба с коррупцией и развитие сельского хозяйства. Повышение производительности труда занимает лишь седьмую строчку в рейтинге способов ускорения роста ВВП.

«Половина респондентов заявили о доминирующей роли малого и среднего бизнеса в построении эффективно действующей экономической системы (51%). Также высокая значимость придается практической реализации антикоррупционных программ (45%)», — говорится в докладе.

Примечательно, что падение цены на нефть и курс рубля больше половины опрошенных не считают главными барьерами для экономического роста.

Автор доклада, директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков в беседе с «Известиями» объяснил это тем, что «одна «нефтянка» не решает всех проблем страны».

— Наша проблема не только в том, что цены на углеводороды резко упали. Есть и другие факторы, тормозящие рост экономики. Нужно развивать экономику совокупно и едино. Необходим стратегический подход ко всем отраслям, — сказал он.

Абсолютным лидером в списке «тормозов» роста стали коррупция и теневая экономика. Это отметили 60% опрошенных экспертов. Второе место заняла инфляция, несмотря на ее замедление до рекордных 4,4% в июне.

Опрошенные «Известиями» эксперты скорее поддерживают стратегию Минэкономразвития: по их мнению, в условиях сокращения трудоспособного населения на 1 млн человек в год рост экономики ускорит именно повышение производительности труда.

— Я бы добавил в список «тормозов» роста ВВП старение и сокращение экономически активного населения. Необходимы программы стимулирования добровольного более позднего выхода на пенсию, чтобы люди сами принимали решение дольше работать. Необходимо и повышение производительности труда. Еще один барьер — отсутствие ресурсов для финансирования долгосрочных проектов: пенсионные накопления были перенаправлены на финансирование текущего дефицита ПФР, инвестиции из ФНБ приостановлены, а население стало реже открывать долгосрочные вклады, поскольку ставки по коротким депозитам более выгодные, — отметил в беседе с «Известиями» замначальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич.

По мнению замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерия Миронова, помимо повышения производительности труда, Россия также должна более активно проявлять себя на международной арене.

— Нам нужно усиливать свое участие, например, в решении мировых проблем с климатом, в помощи развивающимся странам. Таким образом мы сможем привлечь больше инвестиций в Россию. Также нам необходимо повышать мобильность рынка труда и усиливать конкуренцию внутри страны, — полагает Валерий Миронов.

Он также добавил, что поддержка малого бизнеса и сельского хозяйства, по его мнению, не могут стать главными драйверами роста, поскольку доля субъектов МСП и сельского хозяйства в экономике страны очень мала.

— Субъектов малого бизнеса у нас мало, а сельское хозяйство всегда будет зависеть от погодных условий. Это не может быть драйвером роста, — полагает Валерий Миронов.

Минэкономразвития прогнозирует рост экономики в 2017 году на уровне 2%.