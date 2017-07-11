Правительство РФ внесло аппаратуру для системы ГЛОНАСС в перечень иностранной радиоэлектронной продукции, в отношении которой устанавливаются ограничения при госзакупках. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте Правительства.

«Подписанным постановлением этот перечень дополнен аппаратурой ГЛОНАСС и устройствами электрической сигнализации, электрооборудованием для обеспечения безопасности или управления движением», - сказано в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что на данный момент в России налажено серийное производство микросхем и модулей для навигационной аппаратуры ГЛОНАСС, а также выпуск светосигнального оборудования и его частей, которые по характеристикам не уступают зарубежным аналогам. Ожидается, что подобное решение сделает российскую продукцию более конкурентноспособной, а отечественный рынок менее зависимым от иностранных товаров в данной сфере.