Школьник из США Тедди Фишер выяснил номер служебного телефона главы Пентагона Джеймса Мэттиса и взял у него интервью, этом сообщает The New York Times.

Как выяснилось, молодой человек активно интересуется политикой и журналистикой. Во время чтения американского издания The Washington Post школьник заметил фотографию Мэттиса с папкой бумаг. На одной из них был прикреплен стикер, увеличив фотографию мальчик смог прочесть имя министра обороны США и его служебный номер.

После этого Тедди Фишер отправил главе Пентагона сообщение с просьбой об интервью.

«Не могли бы вы дать интервью? Кстати, номер вашего личного телефона утек и стал доступен американской публике, доброго вам дня!», – говорилось в сообщении.

Мэттис согласился дать интервью мальчику. В течение 45 минут американский министр ответил на множество вопросов внимательного школьника и высказал свое мнение о предыдущем президенте США Бараке Обаме, ситуации на Ближнем Востоке и рассказал о своем отношении к мировому экстремизму.