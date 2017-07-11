Объем неучтенных вкладов в банке «Югра» может оцениваться в сумму до 75 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщил источник, знакомый с ходом проверки банка.

Испытывающие трудности банки открывают такие депозиты, когда Центральный банк России ограничивает их в привлечении средств населения. Это делается для того, чтобы скрыть их в отчетности.

На протяжении последних месяцев ЦБ видел признаки фальсификации в отчетности «Югры», возможных выводов активов и манипуляции со вкладами.

Подозрение в наличии забалансовых вкладов может вызвать агрессивная политика банка по привлечению средств (высокие ставки, широкая рекламная кампания) в сочетании с невысоким ростом остатков средств физических лиц на балансе. Именно такая ситуация и наблюдалось в случае с «Югрой».

«75 млрд рублей забалансовых вкладов — это слишком много. Если это так, то банк имеет все шансы лишиться лицензии», — сказала первый вице-президент «Российского клуба финансовых директоров» Тамара Касьянова.

При этом вкладчики банка также рискуют потерять 75 млрд рублей.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Вкладчики «Югры» могут потерять 75 млрд рублей