В Госдуме создана межфракционная рабочая группа по защите прав дольщиков.

Первое заседание группы состоится 11 июля. На нем планируется обсуждение вариантов решения проблем обманутых дольщиков.

Ранее в Госдуме звучали предложения о внесении изменений в закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» и создании компенсационного фонда для пострадавших дольщиков.

«Мы уже приступили к подготовке предложений по внесению изменений в законодательство. Готовим к обсуждению инициативу о создании единой информационной системы объектов незавершенного долевого строительства и реестра недобросовестных застройщиков, прорабатываем дополнительные требования к застройщикам», — пояснил «Известиям» Николай Николаев.

Также отмечается, что рабочая группа начала отработку обращений обманутых дольщиков. Ведутся проверки законности и обоснованности принимаемых решений сотрудниками полиции и органами власти. Помимо этого, проверяют, как застройщики используют денежные средства членов кооперативов.

«Парламентарии запросили данные по размеру причиненного и возмещенного гражданам ущерба по каждому субъекту РФ», — заявили в Госдуме.

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Госдума проведет лето с обманутыми дольщиками