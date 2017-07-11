Возможный киберконфликт между США и Россией может иметь фатальные последствия для всего мира. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в области информационной безопасности Андрей Крутских.

Крутских отметил важность идеи создания специальной рабочей группы в сфере кибербезопасности, которая была озвучена на встрече президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

«Россия и США — великие державы, и возможный конфликт между ними может иметь фатальные последствия для всего мира», — сказал Крутских.

Он подчеркнул, что многие страны намеренно обвиняют Россию в хакерских атаках и используют это в своих интересах.

«Естественно, все обвинения бездоказательны. Очевидно, эта кампания далеко не случайна и хорошо синхронизирована на Западе», — отметил политик.

При этом советник президента РФ отметил, что террористы все чаще используют интернет для своих преступных целей — вербовки новых сторонников и пропаганды. И это важная причина для международного сообщества начать сотрудничать в киберпространстве.

«Террористы могут попытаться столкнуть между собой страны и непременно сделают это, если международное сообщество в самом ближайшем будущем не сможет договориться о принятии правил ответственного поведения государств в цифровой среде», — сказал Крутских.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Конфликт РФ и США в киберпространстве может иметь фатальные последствия»