Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные, как Вован и Лексус, позвонили владельцам завода теплоизоляционных изделий в Нижнем Тагиле, работники которого пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на нежелание руководства платить им зарплату, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Молодые люди представились сотрудниками областной администрации. Они пообщались с бывшим директором Левоном Манукяном, с конкурсным управляющим завода Олегом Скороходом и акционером Денисом Кокориным, отец которого был владельцем завода до Манукяна. В ходе разговора оказалось, что каждый из собеседников перекладывает вину на другого.

Так по словам Кокорина, именно Манукян развалил завод и хамил работникам. Манукян же утверждает, что когда вернулся на завод 2016 году, то предприятие уже было в убыточном состоянии. Скороход, в свою очередь, обвинил в сложившейся ситуации Кокорина.

Скандал вокруг завода разгорелся, когда руководство отказалось платить зарплату сотрудникам, пока об этом лично не попросит президент. Рабочие пожаловались Путину, после чего глава государства поручил провести проверку и разобраться откуда взялась «такая борзота и такое хамство по отношению к людям».