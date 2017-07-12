Маршруты и местонахождение автобусов, перевозящих группы детей, должны заноситься в единую открытую базу данных. Как сообщила «Известиям» председатель экспертного центра «Движения без опасности» Наталья Агре, такое предложение будет внесено на ближайшем заседании Госсовета по безопасности дорожного движения, которое состоится до конца сентября. Инициатива уже одобрена министром по делам открытого правительства Михаилом Абызовым.

Мониторинг «детских» автобусов облегчит контроль и за водителем, и за техникой.

— На этом информационном ресурсе можно будет посмотреть всю информацию об автобусе, его состоянии, когда он проходил техосмотр. А также получить сведения о водителе: какой у него стаж вождения, за какие нарушения он привлекался к административной ответственности, – пояснила Наталья Агре.

По ее мнению, такая система будет стимулировать школы выбирать более безопасные транспортные компании. А родителям следует знать, что при перевозке детей должны соблюдаться определенные правила. И если выясняется, что они они не соблюдаются, нужно десять раз подумать, стоит ли отправлять ребенка в эту поездку.

Министр по делам открытого правительства Михаил Абызов инициативу поддержал. Он подчеркнул, что именно в сегменте детских перевозок самые болезненные последствия из-за нарушений правил безопасности.

— На мой взгляд, целесообразно повышение контроля, — сказал министр «Известиям». — Причем не только со стороны ГИБДД, но и со стороны любого заинтересованного лица, например, учителя или родителя. Поэтому инициатива по созданию единой открытой системы онлайн-мониторинга автобусов, перевозящих детей, с занесением каждой конкретной перевозки в реестр, хороша. Там будет фиксироваться время перевозки, место, маршрут и так далее. Для правительства такая система не требует глобальных финансовых вложений — сейчас в России автобусы оснащаются системой ГЛОНАСС, а расширить доступ к открытым данным со спутника — это, по большому счету, дело нескольких часов.

Михаил Абызов отметил, что высокая аварийность среди автобусов — проблема, о которой все знают и которая тем не менее до сих пор не решена. Только с январь по май 2017 года количество ДТП, произошедших по вине водителей, увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,5%, а число пострадавших в этих ДТП — на 3,5%.

— И это учитывая, что в стране идет реализация Федеральной целевой программы по повышению безопасности дорожного движения, — отметил министр.

По словам Натальи Агре, сайт, где будет размещаться информация по детским перевозкам, можно создать под эгидой ГИБДД и Минтранса. Благодаря этому ресурсу родители будут знать, где находятся дети, а кроме того, это повысит их информированность о требованиях, которые предъявляются к детским перевозкам. И когда транспортным компаниям начнут всё чаще задавать вопросы состоянии автобуса и о соблюдении правил, это заставит перевозчиков более ответственно подходить к требованиям безопасности.

Ранее «Известия» сообщали, что по данным ГИБДД, в этом году выросло число жертв среди детей, перевозимых в автотранспорте. За пять месяцев этого года показатель увеличился на 23% по сравнению с тем же периодом 2016-го. Самой большой рост отмечается в Уральском (87%), Приволжском (78%) и Северо-Кавказском (40%) федеральных округах. А в Центральном и Северо-Западный округах ситуация немного улучшилась — на 11% и 12% соответственно.