Компания «КамАЗ»» и «группа ГАЗ» считают недопустимым перевозить детей в устаревших автобусах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Автопроизводители обеспокоены очередной отсрочкой законодательного запрета на использование автобусов старше десяти лет для перевозки детей, которая «вводится вопреки принятым в мире нормам безопасности».

«КамАЗ» и «группа ГАЗ» считают недопустимыми дальнейшие отсрочки меры, которая позволила бы снизить уровень аварийности и количество жертв дорожно-транспортных происшествий с участием детей», - говорится в сообщении.

По информации представителей компаний, в России более 30 процентов автобусного парка школ и около 60 процентов парка туристических и междугородных автобусов, которые также участвуют в организованных детских перевозках, имеют срок эксплуатации более десяти лет.

По данным ГИБДД, число жертв среди детей в автобусных перевозках растет: с января по май 2017 года этот показатель вырос почти на 23 процента. Большинство аварий с трагическими последствиями при перевозке детей происходит с участием старых автобусов.

С 1 июля 2017 года была введена отсрочка вступления в силу пункта постановления правительства РФ, налагающего запрет на организованную перевозку детей в автобусах старше десяти лет.