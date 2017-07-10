«Газпром» проложил по дну Черного моря 50 км «Турецкого потока»
По дну Черного моря «Газпром» проложил 50 км газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает «РИА Новости».
По его словам, в ближайшее время Турция предоставит РФ документы по точкам выхода «Турецкого потока» на ее территории.
«Мы говорили о реализации сухопутной части проекта и принятии дорожной карты, которая позволила бы начать реализовывать и сухопутную часть», — подчеркнул он в интервью телеканалу «Россия 24».
10 октября 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток». В соответствии с документом планируется строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая.