По дну Черного моря «Газпром» проложил 50 км газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает «РИА Новости».

По его словам, в ближайшее время Турция предоставит РФ документы по точкам выхода «Турецкого потока» на ее территории.

«Мы говорили о реализации сухопутной части проекта и принятии дорожной карты, которая позволила бы начать реализовывать и сухопутную часть», — подчеркнул он в интервью телеканалу «Россия 24».

10 октября 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток». В соответствии с документом планируется строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая.