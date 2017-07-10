В России смертность от онкологических заболеваний выше, чем в передовых в сфере борьбы с раком странах. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, сообщает «РИА Новости».

«В Российской Федерации онкологическими болезнями болеет 3,5 млн человек. Число впервые выявленных случаев ежегодно составляет более 500 тыс. человек», — подчеркнула она.

Ольга Голодец рассказала, что в России смертность от онкологии составляет 124,4 на 100 тыс. человек. В наиболее успешных странах по борьбе с раком этот показатель составляет 108,1. В Японии — лидере по противодействию онкологическим заболеваниям — 93,8.

Она напомнила, что большое значение имеют вопросы скорости постановки диагноза и скорости начала лечения. Ольга Голодец также отметила, что важно преодолеть предвзятость населения по отношению к онкологии: эти заболевания поддаются лечению.