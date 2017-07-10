Редкого пернатого хищника — орла-карлика — удалось зафиксировать в Луховицком районе Московской области впервые в сезон размножения. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе министерства экологии Подмосковья.

Орла-карлика обнаружили в рамках мониторинга редких видов растений и животных.

Эта перелетная птица зимует в Азии и Африке. Московская область является северной границей ее ареала. «Орел-карлик — быстрый, маневренный хищник, который охотится на более мелких птиц, грызунов, ящериц и змей», — цитирует «Лента.Ру» министра экологии региона Александра Когана.

Гнездование орла-карлика отмечалось в последний раз, по словам экологов, на территории Подмосковья в конце 1990-х годов.

По словам Александра Когана, в Химках впервые выявили популяцию обыкновенного ужа. Он внесен в Красную книгу области как вид, сокращающийся в численности, сообщает телеканал «360».