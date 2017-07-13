Максимальную сумму иска по имущественным претензиям, которые может рассматривать мировой судья, увеличат вдвое — до 100 тыс. рублей. Соответствующий законопроект по поручению президента, указавшего на необходимость увеличить размер суммы исков о защите прав потребителей, разрабатывают Верховный суд РФ совместно с правительством России.

Верховный суд совместно с правительством приступил к разработке законопроекта, предусматривающего увеличение максимального размера исковых требований по делам, рассматриваемым мировыми судьями, в два раза. В итоге размер этой суммы может составить 100 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в Верховном суде. Согласно действующей редакции ст. 23 Гражданского процессуального кодекса, мировые судьи рассматривают дела, иски по которым составляют не более 50 тыс. рублей.

По результатам состоявшегося в мае Госсовета по защите прав потребителей президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос «о повышении максимального размера исковых требований по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав потребителей, подсудным мировым судьям». Поручение должно быть выполнено до 30 июня, однако на сегодняшний день документ еще не готов.

— В настоящее время в Верховном суде РФ ведется работа по подготовке проекта федерального закона о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ, в рамках которого решается вопрос об увеличении пороговой суммы, лежащей в основе определения подсудности дел, подлежащих рассмотрению мировыми судьями, — сказали «Известиям» в пресс-службе Верховного суда.

Начальник управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков сообщил «Известиям», что увеличение суммы исков до 100 тыс. рублей служба уже согласовала.

В пресс-службе Минюста воздержались от комментариев.

В докладе Госсовета «О национальной системе защиты прав потребителей» (есть у «Известий»), представленном президенту в апреле, указано, что «судебный порядок защиты прав потребителей на сегодняшний день является основным и едва ли не единственным эффективным механизмом разрешения споров». В документе говорится, что за последние пять лет в суды общей юрисдикции поступило более 2 млн исков о защите прав потребителей. При этом количество исков ежегодно росло в среднем на 10%, по итогам 2016 года их число составило более 0,5 млн. Суды удовлетворяют порядка 70–80% потребительских исков, следует из данных доклада. Средний размер суммы, присужденной к взысканию (включая моральный ущерб), в 2016 году составил 36190 рублей. С 2012 года он вырос более, чем в два раза — тогда средний размер взыскиваемой суммы составлял 13349 рублей.

При этом в ряде сфер суммы взысканий значительно выше, следует из доклада Роспотребнадзора «Защита прав потребителей в РФ в 2016 году». Так, в сфере финансовых услуг средняя сумма удовлетворенного иска составляет 200 тыс. рублей, в сфере строительных услуг — 305 тыс. рублей (рассматриваются судами более высокой инстанции).

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ пояснил, что увеличение предельных сумм по искам необходимо в связи с ростом потребительских цен и, соответственно, ростом объемов претензий. Ограничение суммы исков, подсудных мировым судьям, до 50 тыс. рублей, было установлено с принятием Гражданского процессуального кодекса в 2002 году, и с тех пор она не менялась.

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков полагает, что увеличение максимальной суммы иска может простимулировать увеличение и числа претензий, а также активизировать мошенников.

— Всегда интересно получить 100 тыс. рублей, просто обнаружив некачественную колбасу, особенно самостоятельно сделав ее некачественной, — пояснил свою мысль эксперт.

Ранее «Известия» сообщали, что Роспотребнадзор занимается разработкой Кодекса защиты прав потребителей. В документе будут собраны уже действующие нормы закона «О защите прав потребителей» и других актов, например, об обязанности продавцов принимать карты «Мир» и отмене «мобильного рабства». Также в документ в соответствии с нормами международного права могут быть включены и новые пункты, в том числе о распространении действия кодекса на потребителей госуслуг.