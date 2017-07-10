Суд арестовал 40-летнего москвича по обвинению в том, что он в течение 10 лет удерживал в своей квартире ребенка в секс-рабстве. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Подозреваемый похитил 9-летнего ребенка в июле 2007 года. Сразу после знакомства с мальчиком москвич предложил ему уйти из дома, чтобы жить с ним. Ребенок согласился, и с тех пор его никто не видел. После исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего, его искали по всей стране. В конечном итоге совместная работа СК с оперативными службами помогла установить детали произошедшего и не только найти пропавшего, но и задержать предполагаемого преступника.

В течение всего времени заточения обвиняемый не выпускал ребенка из комнаты и совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера. Подозреваемый был заключен под стражу по ходатайству следствия. Как сообщают «Дни.Ру», мужчина уже дал признательные показания.

Уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Следователи ищут родственников освобожденного молодого человека. Расследование уголовного дела продолжается. Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в 2001 году мужчина уже был судим за действия развратного характера.