России не нужно увеличивать список товаров по продовольственному эмбарго, как и в целом не стоило его вводить. Об этом рассказал глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в кулуарах форума «Иннопром-2017», передает ТАСС.

«Я всегда был против этих мер», — пояснил он.

Алексей Кудрин считает, что в экономическом отношении Россия сможет быть успешной только в кооперации с Западом. В качестве примера он привел товарооборот технологической продукции.

«Сегодня Россия поставляет на мировые рынки 0,25% от рынка высокотехнологичной продукции», — отметил глава Центра стратегических разработок. По его мнению, это значит, что Россия в большей части потребляет инновационную продукцию для того, чтобы затем создать задел для создания собственных аналогичных продуктов.