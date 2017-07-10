Сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области завершили эвакуацию автомобилей с парковки рок-фестиваля «Нашествие», застрявших из-за непогоды.

«Работы по эвакуации на данный момент завершены, всех нуждающихся в помощи с парковки эвакуировали. Сотрудниками МЧС была оказана помощь порядка 8,5 тыс. автомобилистов», — цитирует ТАСС представителя главка МЧС.

Уточняется, что на парковке до сих пор остались люди и автомобили.

«Они отдыхают и даже не могут назвать дату, когда собираются уезжать», — сказали в МЧС. Сотрудники ведомства при этом отметили, что все автомобили в безопасности, так как выезды с места проведения фестиваля подсохли.

«Нашествие» проходило с 7 по 9 июля в районе поселка Завидово Конаковского района Тверской области, его посетили более 200 тыс. человек.

Для эвакуации автомобилей задействовали 50 единиц техники повышенной проходимости — тракторы, фронтальные погрузчики, бульдозеры и даже снегоболотоход «Бобр».