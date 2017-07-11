В России могут появиться ГОСТы на драгоценные камни. Этот шаг вызван тем, что сейчас более 40% бриллиантов и изделий из них, представленных в ювелирных магазинах, не соответствуют заявленным в документах характеристикам. Более 20% мелких бриллиантов (весом до 0,29 карата) хоть и продаются как натуральные, на самом деле — искусственные. Об этом «Известиям» рассказал руководитель Московского геммологического сертификационного центра (МГСЦ) при Пробирной палате России Александр Тюненков. Такая ситуация сложилась из-за того, что в стране нет единого стандарта оценки качества и обязательной сертификации драгоценных камней. По словам Александра Тюненкова, всё изменится после введения в России ГОСТа, в котором будут зафиксированы все характеристики, определяющие качество драгоценностей. Предполагается, что сертифицировать по ГОСТу будут камни весом свыше одного карата.

По данным ассоциации «Гильдия ювелиров России», в стране ежегодно в розницу продают ювелирных изделий на сумму не менее чем 300 млрд рублей. Примерно 40% от этой суммы приходится на украшения с бриллиантами. Самый распространенный вид мошенничества — завышение показателей цвета и чистоты камней. Делается это достаточно просто — «улучшенные» характеристики, указанные в сертификатах, не соответствуют предложенным для реализации бриллиантам. Такие манипуляции чаще всего проделывают с крупными (свыше одного карата) и средними (от 0,30 до 0,99 карата) бриллиантами. При этом ювелиры отмечают, что современные технологии позволяют синтезировать практически любой драгоценный камень.

— Сейчас в лабораториях разных стран мира производят более 300 видов искусственных камней, — рассказал «Известиям» гендиректор «Гильдии ювелиров России» Эдуард Уткин. — Не только бриллианты, но и изумруды, топазы, гранаты и бирюзу. Серьезные производства сосредоточены в Китае и Таиланде. Именно оттуда синтетические камни чаще всего ввозятся к нам в страну под видом натуральных.

По словам экспертов, при продаже ювелирных изделий, как правило, не проводится ни сертификация, ни геммологическая экспертиза. К украшениям обычно крепится бирка, где указаны характеристики камней.

Но ни бирка, ни сертификаты всевозможных независимых лабораторий не дают покупателю гарантии того, что он приобрел камень того качества, который указан в сопровождающем его документе.

— Состоятельные люди, решившие совершить покупку на серьезную сумму, стараются взять с собой знающего толк в ювелирной продукции человека, — рассказал «Известиям» руководитель Московского геммологического сертификационного центра при Пробирной палате РФ Александр Тюненков. — После покупки выяснять качество камня будет поздно. По закону ювелирные украшения обмену и возврату не подлежат. Это сделано не случайно. Иначе мошенники могли бы менять драгоценные камни на подделки, после чего возвращать украшения назад.

В СССР был ГОСТ, в котором были зафиксированы все характеристики, определяющие качество бриллиантов. После распада Союза единой системы оценки качества драгкамней не стало.

— Сейчас любая геммологическая лаборатория может зарегистрировать свою систему оценки, — отметил Александр Тюненков. — И выдавать сертификаты качества камней, основываясь на принятой системе. А так как нет единого ГОСТа, где были бы прописаны критерии оценки качества бриллиантов, доказать и обосновать факт завышения характеристик практически невозможно.

В итоге не посвященному человеку невозможно разобраться в системе оценки бриллиантов.

— Завысив показатель цвета и чистоты камня, можно разом заработать несколько тысяч долларов, — пояснил Александр Тюненков. — Улучшив в сертификате качества эти показатели на 3–5 единиц — а такое отклонение можно установить только в лабораторных условиях, — можно увеличить цену камня на $5–10 тыс. Недобросовестные продавцы этим часто пользуются.

В МГСЦ часто встречаются драгоценные камни с характеристиками, несоответствующими указанным в сертификатах или бирках на ювелирных изделиях. Попадаются и откровенные подделки. Замначальника МГСЦ Анастасия Евремова рассказала «Известиям», что к ней на экспертизу приносили поддельные бриллианты с подлинными сертификатами.

— Камень продали, а бумагу решили использовать при продаже синтетики, — объяснила она.

По словам Александра Тюненкова, в России обязательно нужно ввести ГОСТ.

— Сейчас Пробирная палата ставит клеймо на всех произведенных или ввезенных золотых изделиях, где указывается проба металла, — отметил он. — Примерно такую же процедуру надо ввести для драгкамней. Только вместо клейма выдавать экспертное заключение на ювелирное изделие с характеристиками камня. Такая система поможет контролировать оборот синтетических камней и будет способствовать защите прав потребителей.

По словам Александра Тюненкова, сейчас Ассоциация ювелиров Евразийского экономического союза выходит на правительственный уровень с инициативой о введении лицензирования на деятельность, связанную с оптовой торговлей драгоценными камнями, а также с обработкой и «выращиванием» синтетических драгоценных камней.