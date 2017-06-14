В столичном аэропорту Домодедово таможенники пресекли попытку ввоза бриллиантов на 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

В зоне грузового терминала сотрудники таможни обнаружили экспресс-груз из Индии с тремя прозрачными камнями, а также документы о классификации алмазов. Получателем товара оказался гражданин России.

Таможенная экспертиза установила, что камни — это бриллианты общей стоимостью более 1 млн рублей.

«Операция проводилась совместными силами сотрудников Домодедовской и Уральской оперативной таможни», — уточняется в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.