Ни один российский регион в 2016 году не смог выполнить все плановые показатели майского указа президента о реализации государственной социальной политики. Сложнее всего субъектам далась реализация поручения по повышению доходов научных сотрудников и преподавателей вузов — с этой задачей справились лишь 17 и 26 регионов соответственно, следует из данных, собранных государственной автоматизированной системой (ГАС) «Управление». Согласно информации, содержащейся в базе данных ГАС «Управление», которую проанализировали «Известия», сложности возникли с ростом реальных зарплат. Эксперты считают, что это произошло из-за ситуации, сложившейся в российской экономике в 2015–2016 годах. При этом в большей части регионов всё же была повышена зарплата среднего медицинского персонала.

При вступлении в должность 7 мая 2012 года президент Владимир Путин подписал 11 указов, которые должны быть выполнены в 2012–2020 годах, — они получили название майских. Одно из важнейших поручений главы государства касается социальной политики и направлено на повышение доходов населения. Ежегодно до 1 апреля регионы устанавливают плановые показатели, которых по итогам этого года они должны достичь, пояснили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. Фактические показатели реализации майских указов передаются в ГАС «Управление».

Согласно данным ГАС «Управление» за 2016 год, с которыми ознакомились «Известия», единственный указ, по которому не достиг всех плановых значений ни один из 85 регионов РФ, — поручение по реализации государственной социальной политики. В нем содержатся задачи по росту зарплат бюджетников, а также по увеличению численности высококвалифицированных работников и детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

Хуже всего в регионах шла работа по индексации зарплат преподавателям вузов и научным сотрудникам: плановых показателей достигли лишь 26 и 17 регионов соответственно. В число «регионов-отличников» попали, например, Калининградская область, Карачаево-Черкесия и Нижегородская область. В каждом из этих субъектов зарплаты преподавателям вузов и научным работникам были проиндексированы не менее чем на четверть. В число не справившихся с выполнением указа вошли, в частности, Архангельская, Рязанская и Ивановская области.

Лишь 28 регионов, как и планировали, увеличили реальные зарплаты относительно 2011 года. Среди таких субъектов числятся Белгородская область, Камчатский край, Мурманская область и Республика Северная Осетия — Алания. Максимальный показатель у Северной Осетии: в прошлом году зарплаты в этой республике выросли на 15,6%, хотя планировалось проиндексировать их «всего» на 13,8%.

Заведующий кафедрой Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов напомнил, что президентские указы для регионов являются своего рода ориентиром: если какой-то регион не достиг планового показателя в 2016-м, ему придется наверстать упущенное в этом году.

— Зарплатные показатели в указах установлены до 2018 года. Регионы могут индексировать зарплаты с разной скоростью: в 2016 году проиндексировали мало, а в 2017-м проиндексируют больше и таким образом выполнят указ, — сказал Владимир Климанов.

Хотя теоретически у регионов еще есть время, выполнить президентский указ по зарплатам им будет сложно, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

— Экономическая ситуация оставляет желать лучшего. Задачи указов не предполагали, что экономика будет в кризисе в 2015–2016 годах. Доходов нет, чудес не бывает. Так что все задачи указов к 2018 году выполнены не будут. Если только регионы вдруг не начнут массовые сокращения бюджетников, чтобы таким образом увеличилась средняя зарплата по региону, но на это никто не пойдет, — полагает Игорь Николаев.

Задачи президента по индексации зарплат предполагают, что уже с 2012 года зарплата учителей должна равняться средней по региону. К 2018 году достичь того же уровня должна зарплата работников культуры и преподавателей колледжей. У врачей, вузовских преподавателей и научных сотрудников — превысить среднюю по региону вдвое. Реальная же зарплата при выполнении майских указов к 2018 году должна увеличиться в 1,4–1,5 раза.