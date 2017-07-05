Разрыв между зарплатами в различных отраслях в 2010–2016 годах заметно сократился. К такому выводу пришли в Банке России после анализа ситуации в разных сегментах экономики. При этом доходы граждан, занятых в сельском хозяйстве и бюджетном секторе, в последние годы росли ускоренными темпами благодаря майским указам президента и импортозамещению, отметили в ЦБ. На фоне кризисных явлений приблизились к средним и зарплаты работников финансового сектора. В Минтруде прогнозируют сохранение тенденции роста реальных зарплат в 1,3% ежегодно — в основном благодаря повышению доходов бюджетников.

За 2010–2016 годы заработные платы в группах с наиболее высоким и наиболее низким их уровнем заметно приблизились к среднероссийскому показателю, констатировал Центробанк. При этом в 2012–2014 годах «значительно сократилось отставание от средней заработной платы по экономике в бюджетной сфере и сельском хозяйстве», отмечается в аналитических документах Банка России.

По оценке ЦБ, сокращение разрыва в зарплатах произошло благодаря исполнению майских указов президента, направленных на повышение доходов бюджетников до среднего уровня по России. В среднем в период с 2012 года по первую половину 2014-го годовой темп прироста трудовых компенсаций в бюджетной сфере составил более 18% и существенно превысил аналогичный показатель в частном секторе. Также сближению зарплат способствовала программа импортозамещения, указал ЦБ. Доходы лиц, занятых в сельском хозяйстве, в России традиционно самые низкие, напомнили в Минтруде.

По данным Росстата, в 2010 году наибольший уровень заработной платы наблюдался в финансовой сфере (239% по отношению к средней) и добыче полезных ископаемых (190%). В 2016 году действительно наблюдается некоторое снижение соотношения заработной платы в финансовой деятельности к среднероссийскому уровню по сравнению с 2010 годом (с 239% до 213%). При этом в добыче полезных ископаемых это соотношение практически не изменилось (190%), сообщили «Известиям» в Минтруде. Меньше всего платят по-прежнему в сельском хозяйстве, однако соотношение зарплат в этом сегменте к среднероссийскому уровню выросло с 51% в 2010 году до 58% в 2016-м.

— Реализация указов президента привела к существенному росту средней заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы. При этом соотношение со среднероссийским уровнем в образовании увеличилось с 67% в 2010 году до 76% в 2016 году, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг — с 75% до 81%, — подчеркнули в ведомстве Максима Топилина.

Разрыв в доходах сокращался во многом из-за кризисных явлений в экономике, считает ведущий научный сотрудник центра семейной политики НИУ ВШЭ Светлана Бирюкова.

— Связано это, с одной стороны, с тем, что просели доходы наиболее обеспеченных слоев населения: в кризис они сильно провалились. С другой стороны, быстро рос и прожиточный минимум, — пояснила она «Известиям». — В итоге у нас сократилось и общее неравенство доходов.

Вместе с тем майские указы призваны подтянуть зарплаты бюджетников до средних по региону и напрямую зависят от его бюджетных возможностей. При этом ни один субъект не ставит цели «сблизить зарплаты учителей и банкиров», подчеркнула эксперт.

Светлана Бирюкова опасается, что с выходом динамики ВВП в устойчивый рост сглаживание доходов прекратится.

— Я не уверена, что выравнивание будет продолжаться, потому что резервы и возможности регионов по повышению зарплаты бюджетникам исчерпаны практически полностью, а в некоторых регионах — более чем полностью, поэтому там сильно повысить ничего уже не удастся. А поскольку из стагнации и рецессии мы выходим, то финансовая, IT- и нефтедобывающие отрасли вернутся к росту в первую очередь, — заявила она.

В последние месяцы HR-компании наблюдают долгожданное оживление рынка труда: вместе с 15-процентным приростом числа вакансий начали расти заработные платы в различных отраслях экономики и варьироваться форматы работы (перевод на удаленную работу, фриланс и т.п.). Но и конкуренция среди кандидатов продолжает расти, сообщила «Известиям» гендиректор Penny Lane Personnel Татьяна Долякова.

По ее словам, наибольший спрос на квалифицированных специалистов сегодня наблюдается в IT и телекоме, продажах и торговле, промышленности (инженеры и высококвалифицированные рабочие), строительстве, а также в медицине и фармацевтике. В 2017 году по уровню заработных плат сотрудников на первые позиции вышла IT-сфера — за год в этой отрасли повышение уровня заработной платы вновь составит 10–15%.